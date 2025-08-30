Вбивство Парубія: у Львові триває спецоперація «Сирена» – прокуратура

У Львові оголосили спеоперацію «Сирена» через вбивство політика й громадського діяча Андрія Парубія, заявив Офіс генерального прокурора 30 серпня.

«За попередніми даними, 30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію «Сирена», – йдеться в повідомленні.

Відомство додає, що на місці працюють керівництво обласної прокуратури та Національної поліції, залучено експертів-криміналістів. Встановлення особи нападника та обставин вбивства тривають.

Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, Парубія вбили на вулиці Єфремова у Львові, неподалік від місця, де він жив. На місці вбивства знайшли вісім гільз.

Суспільному мовнику в правоохоронних органах повідомили, що постріли зробила людина, одягнена як кур’єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді.

Учасника Революції Гідності, політика, колишнього народного депутата й спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Голова Львівської області Максим Козицький повідомив, що в області тривають розшуки стрілка.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що для пошуку вбивці залучені всі необхідні сили й засоби.



