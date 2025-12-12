Через наближення фронту колись тилове селище спорожніло: репортаж з Межової на Дніпропетровщині

Російські військові продовжують наступ. Лінія фронту рухається все ближче до Дніпропетровської області. Селище Межова, яке ще рік тому було глибоким тилом на межі Донецької та Дніпропетровської областей, перетворилося на небезпечну зону. Кореспонденти телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, побували у Межовій та поспілкувалися з місцевими. Більше – у відеорепортажі.