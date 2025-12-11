Румуни вийшли на вулиці після перегляду документального фільму про корупцію в судовій системі

Сотні румунів вийшли на вулиці столиці країни Бухареста на спонтанний мітинг після того, як у 10 грудня ввечері громадське телебачення TVR транслювало довгоочікуваний документальний фільм про корупцію в системі правосуддя країни-члена Європейського Союзу.

Деякі з демонстрантів, з якими розмовляли журналісти Hotnews.ro, сказали, що знали про корупцію в судовій системі, але документальний фільм «Справедливість у полоні» , створений Recorder, поставив ці знання в контекст, що ще більше «розлютило» їх.

Як повідомляє румунська служба Радіо Свобода, в документальному фільмі аналізується траєкторія кількох великих корупційних справ, зі збитками в десятки або сотні мільйонів євро, і в яких ті, кого судили – і хто був визнаний винним у першій інстанції – були остаточно виправдані після того, як судові процеси розтягнулися на кілька років.

Ці розслідування «систематично замовчуються», як показує видання Recorder, спираючись на свідчення людей, які досі працюють у міністерстві юстиції, судовій владі, або тих, хто залишив систему, як-от колишній головний прокурор Національного антикорупційного управління Крін Болога.

Документальний фільм став найпопулярнішим телешоу в Румунії у 2025 році, його прокоментували багато лідерів громадської думки та політиків. Автори заявили, що погодилися на його трансляцію на двох безкоштовних телеканалах, враховуючи важливість обговорюваного явища.

Майже через 19 років після вступу до ЄС Румунія продовжує вважатися однією з найбільш корумпованих країн блоку з 27 країн, поряд зі своїми сусідами Болгарією та Угорщиною.