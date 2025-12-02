Reuters: уряд Румунії ухвалив рішення, яке дозволить взяти під контроль активи Lukoil

Коаліційний уряд Румунії у вівторок схвалив постанову, яка дозволяє йому взяти під контроль місцеві активи компаній, що перебувають під міжнародними санкціями – наприклад, російського «Лукойлу».

Як зазначає агентство Reuters, Lukoil має 320 автозаправних станцій у Румунії, керує третім за величиною нафтопереробним заводом країни та володіє правами на розвідку на шельфі в частині Чорного моря.

Нафтопереробний завод, на який припадає близько чверті поставок палива в Румунію, був закритий на технічне обслуговування протягом кількох останніх тижнів.

За словами посадовців, Румунія має достатні резерви, щоб уникнути стрибків цін, які можуть погіршити інфляцію – наразі найвищу в Європейському Союзі.





Згідно з постановою, уряд може призначити спеціальних адміністраторів для компаній, якщо санкції спотворюють економічні сектори, спричиняють різке зростання цін або загрожують енергетичній безпеці. Потрібне попереднє схвалення вищої ради оборони Румунії.

Цей крок схожий на закон, ухвалений минулого місяця Болгарією щодо поглинання нафтопереробного заводу «Нафтохім» компанії «Лукойл», хоча залишається незрозумілим, чи скористається Румунія новими повноваженнями.

Прем’єр-міністр Румунії Ілліє Боложан заявив, що кабінет міністрів у грудні вирішить, чи брати під контроль місцеві автозаправні станції «Лукойл».

Пресслужба уряду Румунії 2 грудня повідомила про ухвалення надзвичайної постанови, яка дозволяє застосовувати «розширений нагляд» у разі впливу на економіку Румунії односторонніх санкцій інших держав, аналогічно спеціальному нагляду у разі обмежувальних заходів, прийнятих ЄС та ООН.

За повідомленням уряду, рішення має «потрійну мету»: забезпечення необхідних інструментів для підвищення ефективності та впливу санкцій, припинення джерел «фінансування Росією війни на нашому кордоні», а також можливості зменшення їхнього короткострокового впливу на національну економіку Румунії.

США в жовтні оголосили про санкції проти «Лукойлу». У відповідь російська компанія вирішила продати свої міжнародні активи. Першим претендентом на них стала швейцарська компанія Gunvor, серед засновників якої є Геннадій Тимченко, друг Володимира Путіна. США заблокували продаж активів швейцарській компанії. Після цього компанія «Лукойл» попросила США більше часу на продаж активів, писав Reuters.



