Reuters: претендентом на міжнародні активи «Лукойлу» є американська Carlyle

Американська інвестиційна компанія Carlyle розглядає можливість купити міжнародні активи російської нафтової компанії «Лукойл», повідомило 13 листопада агентство Reuters, посилаючись на джерела.

Carlyle перебуває на «ранній стадії» вивчення угоди, сказав один зі співрозмовників агентства. За його словами, компанія розглядає можливість подати заявку, щоб отримати від влади США дозвіл на купівлю, після чого розпочне комплексну перевірку активів.

Джерело відзначило, що Carlyle може відмовитися від угоди. Друге джерело розповіло, що Carlyle поінформувала «Лукойл», що має намір купити її активи.

Carlyle відмовилася від коментарів, «Лукойл» також не відповів на запит Reuters.

США в жовтні оголосили про санкції проти «Лукойлу», вони наберуть чинності 21 листопада. У відповідь російська компанія вирішила продати свої міжнародні активи. Першим претендентом на них стала швейцарська компанія Gunvor, серед засновників якої є Геннадій Тимченко, друг Володимира Путіна. США заблокували продаж активів швейцарській компанії. Після цього компанія «Лукойл» попросила США більше часу на продаж активів, писав Reuters.

Упродовж десятиліть «Лукойл» залишався найактивнішою російською нафтовою компанією за кордоном. Компанія має три нафтопереробні заводи в Європі, частки в нафтових родовищах у Казахстані, Узбекистані, Іраку, Мексиці, Гані, Єгипті та Нігерії, а також сотні автозаправних станцій по всьому світу, у тому числі в США. На міжнародні активи «Лукойлу» припадає понад 0,5% світової нафти. Станом на 2024 рік вони оцінювалися на суму приблизно 22 мільярди доларів.

Carlyle – одна з найбільших у світі компаній у сфері приватного капіталу, вона керує активами на суму 474 мільярди доларів.