«Лукойл» знайшов покупця для міжнародних активів після санкцій США

Покупцем міжнародних активів підсанкційної російської компанії «Лукойл» стане Gunvor, оголосила сама російська нафтова компанія 30 жовтня. «Ключові умови угоди були раніше узгоджені сторонами», йдеться в заяві «Лукойла».

Компанії Gunvor буде продана LUKOIL International GmbH, яка володіє міжнародними активами російської нафтової компанії. Параметри угоди в повідомленні не уточнюються.

«Продаж LUKOIL International GmbH пов’язаний із запровадженням окремими державами обмежувальних заходів проти ПАТ «Лукойл» та його дочірніх товариств», – наголошується в пресрелізі.





Компанію Gunvor у 2000 році заснували Торбйорн Торнквіст та Геннадій Тимченко, який вважається одним із найближчих до російського лідера Володимира Путіна бізнесменів. Gunvor тривалий час була найбільшим продавцем російської нафти за кордон. Міністерство фінансів США вважало, що Путін мав безпосередній стосунок до діяльності Тимченка в енергетичному секторі, інвестував кошти у Gunvor та, можливо, мав доступ до активів компанії.

Після окупації Росією Криму 2014 року Тимченко продав свою частку в компанії Торнквіста, щоб компанія не потрапила під санкції. Сума угоди не розкривалася.

США 23 жовтня оголосили про санкції проти «Лукойлу» та «Роснафти», які є найбільшими експортерами російської нафти. Обмеження запровадили як проти самих компаній, так і проти 34 їхніх дочірніх структур. Якщо контрагенти цих юридичних особ упродовж місяця не згорнуть операції, їм загрожують вторинні санкції США. «Лукойл» після оголошення санкцій повідомив, що продасть закордонні активи.