«Досье»: соратник Путіна обходить санкції за сприяння мальтійського бізнесмена

Російський бізнесмен, мільярдер і один із найближчих прихильників президента РФ Володимира Путіна Геннадій Тимченко зміг обійти європейські санкції і продовжує вести бізнес на міжнародному ринку завдяки своєму другові, непублічному бізнесмену Івану Єгорову, який має громадянство Мальти. Про це йдеться у розслідуванні центру «Досье».

Кореспондент «Досье» вивчив біографію бізнесмена Івана Єгорова, давнього партнера Тимченка. Він із 2000-их років є фінансовим і комерційним директором фінської групи Crudex, яка експортувала з Росії нафтопродукти майже на 32,5 мільярда доларів. Її основним партнером на світовому ринку був заснований Тимченком нафтотрейдер Gunvor.

У 2014 році Єгоров допоміг структурувати угоду, в результаті якої Gunvor продав 50 відсотків терміналу в Новоросійську російській «Транснефти», що потрапила в санкційні списки.

Участь Єгорова була потрібна, оскільки компанія Тимченка могла потрапити під вторинні санкції, пише «Досье». Того ж року, йдеться у розслідуванні, він отримав за 10 тисяч євро право власності компанією, яка володіє домом Тимченка за 25 кілометрів від Канн. Особняк оцінювався у 8,5 мільйонів євро.

Наразі Єгоров на гроші Тимченка розвиває в Узбекистані газовий проєкт вартістю мільярд доларів, стверджується в матеріалі. Компанія Єгорова бере участь у розширенні газосховища в Газлі на перетині трубопроводів, що йдуть у Росію, Туркменистан, Казахстан і Китай. Контроль над газосховищем було передано російській компанії, номінальним власником якої була довірена особа Тимченка, встановило у лютому розслідування Узбецької служби Радіо Свобода.

Єгоров, його дружина і двоє дітей отримали громадянство Мальти у 2017 році. У країні діє програма видачі паспорта за інвестиції в економіку. 2022 року, після повномасштабного російського вторгнення в Україну, програму припинили для громадян Росії та Білорусі.