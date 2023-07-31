Україна «неодноразово» повідомляла партнерам, що Росія обходить санкції – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 31 липня прокоментував повідомлення в медіа про обхід Росією міжнародних санкцій.

«Зараз з’являється дедалі більше й більше відкритої інформації, зокрема розслідувань журналістів, про те, як держава-терорист обходить глобальні санкції та отримує критичні компоненти для виробництва зброї. І, до речі, ми неодноразово надавали таку інформацію нашим партнерам у закритому режимі», – заявив він.

Голова держави закликав до спільних дій та посилення санкцій.

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«(Треба – ред.) суттєво обмежувати канали доставки в Росію критичних компонентів для виробництва ракет. Та відповідати рішучістю – саме рішучістю в постачанні Україні необхідної сучасної зброї, зокрема далекобійних ракет, щоб ми могли зняти цю терористичну загрозу, яку Росія створює проти наших людей, проти наших дітей», – додав Зеленський.

Російське видання «Верстка» 31 липня повідомило, що Росія лише за останні пів року імпортувала заборонені до ввезення чіпи західних компаній, які використовуються, зокрема, для виробництва озброєнь, на суму понад пів мільярда доларів. На мільйони доларів завезено верстати для оборонної промисловості, на 171 мільйон – західні запчастини для цивільної авіації.

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Розслідування показало, що в Росію можна ввезти практично все, що завгодно з будь-якої точки світу: від чіпа подвійного призначення до турбореактивного двигуна для Airbus. У схемах через треті країни беруть участь західні компанії, а російська влада успішно обходить європейські й американські санкції.

Від початку повномасштабного російського збройного вторгнення на територію України сотні іноземних корпорацій, компаній і брендів оголосили про закриття бізнесу в Росії, відповідно, зупинивши й імпорт продукції з-за кордону. У відповідь російська влада дозволила ввезення в країну іноземних товарів через треті країни в рамках паралельного імпорту, тобто без дозволу правовласника.