У ГУР розповіли, у яких російських ракетах найбільше критично важливих іноземних компонентів

Найбільше іноземних компонентів, від яких критично залежить РФ, у двох виробах – це «Іскандер» і «Кинжал», заявив в інтерв’ю виданню РБК-Україна заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

«Не так багато в них «Кинжалів». Так, виробництво є. Ми проаналізували всі компоненти, які є в усіх так званих сучасних ракетах РФ. Найбільше іноземних компонентів, від яких критично залежить РФ, у двох виробах – це «Іскандер» і «Кинжал». Десь близько п’ятидесяти компонентів електронної бази, що є в цих ракетах, іноземного виробництва. І обмеження постачання їх на територію Росії призведе до того, що буде обмежене виробництво цих ракет», – розповів він.

За його словами, зараз Україна дуже активно працює з партнерами, щоб не дозволити Росії налагодити, а тим паче – збільшити виробництво високоточної зброї.



Скібіцький припустив, що запаси необхідних компонентів Росія уже встигла вичерпати.

«Ми маємо інформацію про те, як заходили на територію Російської федерації ці всі компоненти. За рахунок країн, які не приєдналися до санкцій. Відповідно, дуже багато елементів, які навіть не військового і не подвійного призначення, а цивільного призначення. А в сучасному світі складно проконтролювати, коли цей компонент по суті вважаються цивільним. Тим не менш, ми цю інформацію маємо, і я сподіваюсь, що разом з нашими партнерами ми все-таки перекриємо всі канали постачання таких комплектуючих на територію Росії», – додав представник ГУР.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що іноземні країни, зокрема держави-партнери, мають застосувати заходи щодо компаній, які досі допомагають РФ обходити санкції і постачають компоненти до ракет. Володимир Зеленський повідомляв, що близько 50 компонентів однієї з ракет, якою РФ завдала удару в червні по місту Кривий Ріг, вироблені в інших країнах.

Після чергових російських атак 19 червня посли країн «Групи семи» пообіцяли «подвоїти зусилля, щоб позбавити Росію компонентів, які вона використовує для ударів по цивільному населенню та інфраструктурі».

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія, ймовірно, має на меті використати щорічний Міжнародний військово-технічний форум «Армія-2023» для диверсифікації й розширення своєї оборонно-промислової бази.