Росія наростила виробництво ракет «Калібр» і Х-101 «в 3-4 рази» – ГУР

Росія в три-чотири рази наростила виробництво ракет «Калібр» і Х-101, повідомив в інтерв’ю виданню РБК-Україна заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

«Так, росіяни виготовляють приблизно сорок, тридцять ракет, в залежності від типу. Менше – «Кинжалів», до шести одиниць. Рівень виробництва зараз навіть трішки більше, ніж це було до війни», – сказав Скібіцький.

За його словами, «дуже велику кількість ракет» зі свого арсеналу російські війська використали у період жовтня – січня.

«І саме тоді, коли російські керівники зрозуміли, що в них критична межа – а ця критична межа в деяких випадках складала приблизно 8-10% (як кажуть, за нормативами військовими повинен бути запас десь 30%) – якраз тоді ми і побачили зменшення кількості ракетних ударів. Якщо ми проаналізуємо, то березень, квітень були доволі – не скажу, що спокійні – але застосування тоді ракетного озброєння було найменшим, починаючи з жовтня», – сказав він.

Потім, за словами представника ГУР, загарбники накопичили свої резерви. «Відновили виробництво по більшості позиціях, змінили або навіть удосконалили тактику застосування і ракетного озброєння, і безпілотних літальних апаратів. Результат таких заходів ми побачили в травні. Особливо якщо брати показники по безпілотних літальних апаратів. Їх було використано найбільше, починаючи з жовтня минулого року», – сказав Скібіцький.

Російські війська активно обстрілювали енергетичну інфраструктуру України протягом зими 2022-2023 року. Загалом з 10 жовтня минулого року Росія випустила по ключових енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет і дронів, більш ніж 250 із них влучили у ціль. Внаслідок цього було пошкоджено 43% магістральних мереж, що призводило до регулярних відключень електроенергії.

Від початку травня цього року російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції».