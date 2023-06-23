У ГУР не виключають повторення атак РФ по об’єктах енергетики України

У Головному управлінні розвідки Міноборони не виключають повторення російських атак по українських об’єктах енергетики. Про це в інтерв’ю виданню РБК-Україна заявив заступник керівника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.



«Ми не виключаємо такої можливості. В першу таку кампанію вони не досягли свого результату, тому що наша система енергоживлення, виробництва електроенергії вистояла. Ми, по суті, нормально пережили зиму. Але ми готуємося до цього. Через те здійснюються всі заходи з посилення нашої системи протиповітряної оборони, отримання нових комплексів ППО », – зазначив Скібіцький.

Він зауважив, що територія України є дуже великою, тому для того, щоб прикрити стратегічні об’єкти, потрібно більше комплексів протиповітряної оборони.

Російські війська активно обстрілювали енергетичну інфраструктуру України протягом зими 2022-2023 року. Загалом з 10 жовтня минулого року Росія випустила по ключових енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет і дронів, більш ніж 250 із них влучили у ціль. Внаслідок цього було пошкоджено 43% магістральних мереж, що призводило до регулярних відключень електроенергії.

Крім того, через окупацію наразі понад 10 ГВт встановлених потужностей генерації недоступні українській енергосистемі. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також низка ТЕС і більшість вітрових та сонячних електростанцій.