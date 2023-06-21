СБУ затримала агента ФСБ, який готував нові удари по електропідстанціях в 5 областях України

Служба безпеки України заявляє про затримання російського агента, який готував нові удари РФ по електропідстанціях в 5 областях України.



Як повідомляє пресслужба відомства, ним виявився посадовець регіонального підрозділу компанії «Укренерго», який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії.



Правоохоронці встановили, що російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела в «сплячий режим», після 24 лютого 2022 року ФСБ «активувала» свого агента.



У СБУ додають, що чоловіка затримали у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання ФСБ.



За даними відомства, він збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей, повідомляв про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після російських обстрілів.



Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення 5 областей України, додають у СБУ.



Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз він перебуває під вартою.

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Російські війська активно обстрілювали енергетичну інфраструктуру України протягом зими 2022-2023 року. Загалом з 10 жовтня минулого року Росія випустила по ключових енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет і дронів, більш ніж 250 із них влучили у ціль. Внаслідок цього було пошкоджено 43% магістральних мереж, що призводило до регулярних відключень електроенергії.

Крім того, через окупацію наразі понад 10 ГВт встановлених потужностей генерації недоступні українській енергосистемі. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також низка ТЕС і більшість вітрових та сонячних електростанцій.