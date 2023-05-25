Удари по енергетиці України: СБУ повідомила про підозру командувачу Чорноморського флоту РФ

Служба безпеки України повідомила про підозру віцеадміралу Російської Федерації у зв’язку з обстрілами України ракетами «Калібр» з Чорного моря – про це відомство повідомило 25 травня.

Йдеться про командувача Чорноморським флотом Росії Віктора Соколова, який, за даними СБУ, з 10 серпня 2022 року особисто віддавав накази щодо регулярних бойових пусків крилатих ракет «Калібр» по енергетичній інфраструктурі України.

«Унаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо мирних жителів, ще 40 – отримали поранення. За даними слідства, повітряні атаки агресор здійснював по енергооб’єктах у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській та Івано-Франківській областях», – йдеться в повідомленні.

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СБУ також вказує на «значні втрати», яких обстрілів національній системі життєзабезпечення цивільних в Україні. Також ракетні удари призводили до тимчасової зупинки роботи десятків навчальних закладів, лікарень та інших соціальних установ.

Соколова підозрюють у порушенні законів і звичаїв війни, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також веденні агресивної війни.

«Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі», – додає СБУ.

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Російські війська активно обстрілювали енергетичну інфраструктуру України протягом зими 2022-2023 року. Загалом з 10 жовтня минулого року Росія випустила по ключових енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет і дронів, більш ніж 250 із них влучили у ціль. Внаслідок цього було пошкоджено 43% магістральних мереж, що призводило до регулярних відключень електроенергії.

Крім того, через окупацію наразі понад 10 ГВт встановлених потужностей генерації недоступні українській енергосистемі. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також низка ТЕС і більшість вітрових та сонячних електростанцій.