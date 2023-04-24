Зеленський повідомив про підготовку енергетики до наступної зими

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив про підготовку країни до наступної зими. Сьогодні Зеленський перебував із робочою поїздкою у Житомирі.

«Провів у Житомирі й спеціальну координаційну нараду з усіма, хто відповідає за область. Детально розглянули безпеку, економічну та соціальну ситуацію в області. Є рішення, зокрема щодо відновлення енергетики після російських ударів. І вже готуємо нашу енергетику до наступної зими», – розповів Зеленський.

За його словами, йшлося, серед іншого, і про захист, облаштування кордону.

Днями в компанії «Укренерго» повідомили, що Україна готується до наступної зими за трьома напрямками. Йдеться про наявність спеціалістів, які можуть проводити ремонти, та запаси обладнання; посилення протиповітряної оборони; цивільний захист об’єктів.

З 10 жовтня минулого року російські війська випустили по ключових енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет і дронів, більш ніж 250 із них влучили у ціль. Внаслідок цього було пошкоджено 43% магістральних мереж. Крім того, через окупацію наразі понад 10 ГВт встановлених потужностей генерації недоступні українській енергосистемі. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також низка ТЕС і більшість вітрових та сонячних електростанцій.