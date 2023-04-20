В «Укренерго» розповіли про три напрямки підготовки України до наступної зими

Україна готується до наступної зими за трьома напрямками, повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, йдеться про наявність спеціалістів, які можуть проводити ремонти, та запаси обладнання; посилення протиповітряної оборони; цивільний захист об’єктів.

«Щодо обладнання – воно замовлене й активно виготовляється якраз під наступний опалювальний сезон, щоб ми могли відновити запас міцності. І по цивільному захисту – разом з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України реалізується програма з посилення пасивного захисту на найбільш критичних об’єктах. Формат цього захисту, проектну документацію ми розголошувати не будемо, але до наступної зими маємо уже захистити цілий ряд критично важливих об’єктів енергосистеми», – сказав Кудрицький.

За його словами, накопичене у попередні роки обладнання і фахівці, які здатні проводити ремонти, допомогли пройти минулий опалювальний сезон в умовах війни.

«Якби не було у нас всередині компанії співробітників, які займаються відновленням, ми би не витягли. Тому що на підрядників у таких екстремальних умовах покладатися неможливо», – сказав Кудрицький.

З 10 жовтня минулого року російські війська випустили по ключових енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет і дронів, більш ніж 250 із них влучили у ціль. Внаслідок цього було пошкоджено 43% магістральних мереж. Крім того, через окупацію наразі понад 10 ГВт встановлених потужностей генерації недоступні українській енергосистемі. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також низка ТЕС і більшість вітрових та сонячних електростанцій.