Київську компанію підозрюють у збитках державі на 37 млн грн під час опалювального сезону 2020-2021

Менеджмент приватного газотрейдера міг зірвати опалювальний сезон у Дніпропетровській області у 2020-2021 роках, заявляє Служба безпеки України 13 квітня.

Відомство повідомляє про викриття схеми привласнення грошей національної компанії «Нафтогаз».

«У 2020 році ця компанія з Києва уклала угоду з одним із теплогенеруючих підприємств Дніпропетровщини. Незважаючи на умови договору, у середині лютого 2021 року ця столична компанія повністю припинила поставки блакитного палива в регіон», – йдеться в повідомленні.

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Як уточнює Офіс генерального прокурора, через це Оператор ГТС України мусив визначити локальну теплогенеруючу компанію як таку, що не має постачальника.

Газ для опалення області надав «Нафтогаз» зі своїх ресурсів, але не отримав за це кошти. За даними СБУ, через використання недостовірних відомостей у документах гроші від теплогенеруючої компанії Дніпропетровщини за паливо опинилися на рахунках київської компанії.

Директора компанії-газотрейдера, комерційного директора, юрисконсульта і ще одного фігуранта підозрюють у службовій підробці, привласненні коштів через зловживання службовим становищем і відмиванні грошей.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.