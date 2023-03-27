У 6 областях опалювальний сезон завершать раніше, ніж планувалося – Чернишов

Опалювальний сезон 2022-2023 року добігає кінця, повідомив голова правління компанії «Нафтогаз України» Олексій Чернишов 27 березня.

«Україна успішно завершує найважчий опалювальний сезон. Погодні умови дозволяють це зробити раніше, ніж було заплановано. У Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади вже розпочалося відключення від опалення», – заявив він.

Чернишов очікує, що прохолодна погода триматиметься ще декілька днів, після чого «опалювальний сезон поступово завершиться і в інших областях».

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«Ми пройшли найважчу зиму і це додає нам впевненості – вистоїмо й далі! Дякую працівникам газового фронту, завдяки яким українці були з теплом!» – додав голова правління «Нафтогазу».

Центральна геофізична лабораторія імені Срезневського 14 березня повідомила про початок метеорологічної весни в Києві.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.