Шмигаль: дефіциту в енергосистемі немає вже 10 день поспіль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що дефіциту в енергомережі немає вже десятий день поспіль.

«Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже десятий день поспіль і не прогнозується за умови, що не буде нових атак. Тому хочу ще раз подякувати енергетикам і особливо ремонтним бригадам, які роблять неймовірну роботу», – сказав він на засіданні уряду.

У компанії «Укренерго» 21 лютого заявили, що дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. За даними компанії, всі електростанції працюють, імпорт електроенергії незначний і суттєво зменшується завдяки стабілізації електропостачання в Україні.

Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі, однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому рості споживання можливе застосування відключень, додали в «Укренерго».

Російські війська, починаючи з осені минулого року, атакували об’єкти української енергетичної інфраструктури. Через це в Україні діють графіки відключень електрики.