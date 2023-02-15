У Києві знову курсуватимуть 31 тролейбус і 13 трамваїв – Кличко

У Києві поступово відновлюється робота електричного транспорту, повідомив 15 лютого мер столиці Віталій Кличко.

«Столиця поступово відновлює роботу електротранспорту. Із 16 лютого у столиці відновлюють роботу 31 тролейбусних і 13 трамвайних маршрутів», – написав він.

Перелік тролейбусів і трамваїв, які вийдуть на роботу в четвер, оприлюднила Київська міська державна адміністрація.

Загалом, за даними міського голови, з 16 лютого у Києві курсуватимуть 186 тролейбусів і 157 трамваїв.

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За повідомленням «ДТЕК», компанія «Укренерго» не надавала обмежень споживання електроенергії на 16 лютого, що дозволить не вимикати світло в Києві та Київській області.

Водночас Київська міська військова адміністрація попереджає про можливі відключення внаслідок пошкодження мереж і просить киян не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

У грудні 2022 року мер Києва повідомив, що через дефіцит електроенергії у Києві не працюватимуть трамваї та тролейбуси.