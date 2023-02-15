В енергосистемі України немає дефіциту електроенергії четверту добу поспіль – Міненерго

Четверту добу поспіль в енергосистемі України не очікується дефіцит електроенергії, тепла погода сприяє збільшенню виробництва енергії з відновлюваних джерел, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

«Працюють усі 9 енергоблоків АЕС, забезпечуючи більше половини обсягів виробленої електроенергії в Україні. Сприятливі погодні умови цієї зими дозволяють потужно працювати гідрогенерації, зростають обсяги виробництва електроенергії з відновлюваних джерел», – каже профільний міністр Герман Галущенко.

Водночас в Одеській області через ремонти мережевої інфраструктури можливі стабілізаційні відключення. Також внаслідок російських обстрілів східної частини Харківщини та пошкодження електромереж знеструмлено Куп’янськ та прилеглі райони.

10 лютого російські військ здійснили 14-ту ракетну атаку по об’єктах української енергетичної інфраструктури. Були влучання в об’єкти теплової, гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах були застосовані аварійні відключення. Повідомлялося про пошкодження чотирьоз теплоелектростанції ДТЕК, постраждали енергетики.