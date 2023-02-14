Споживання електроенергії залишається суттєвим, але дефіциту наразі немає – «Укренерго»

Споживання електроенергії станом на ранок 14 лютого зберігається на рівні понеділка і залишається суттєвим, повідомляє компанія «Укренерго».

«Дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній. Це означає, що електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання. Генерація: виведено в ремонт енергоблок на одній з електростанцій. Це компенсується посиленою роботою гідроелектростанцій, які через водопілля мають достатньо ресурсів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, триває імпорт електроенергії зі Словаччини.

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«Укренерго» додає, що не передавало обласним операторам систем розподілу ліміти споживання електроенергії. Втім, можливе застосування відключень у разі зростання споживання. Також незначні мережеві обмеження діють в Одесі через пошкоджену інфраструктуру.

Компанія додає, що енергетики продовжують ремонт на низці електростанцій, які зазнали пошкоджень від російських ракетних та дронових атак, а також на пошкоджених об’єктах магістральних мереж.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, торік у жовтні. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України.

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 14 ракетних і 17 дронових атак Росії по її об’єктах.