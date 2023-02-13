Попри відсутність лімітів, у кількох районах Києва є дефіцит пропускної спроможності мереж – Yasno

Підключення всіх дев’яти доступних атомних енергоблоків та більш активна робота теплових і гідроелектростанцій дозволили виробляти більше електроенергії, повідомив генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

«Звісно, це не означає, що система відновлена настільки, щоб працювати безперебійно. Тому в деяких районах Києва, зокрема, в частині Голосіївського, Святошинського та Шевченківського, є дефіцит пропускної спроможності мереж», – зазначив він.

За словами Коваленка, мережі компанії «Укренерго», пошкоджені через обстріли, наразі не можуть передавати достатньо електроенергії, аби забезпечити всіх жителів столиці світлом.

«Тому тут можуть застосовуватися локальні відключення за графіками», – додав генеральний директор Yasno.

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Напередодні компанія «ДТЕК» повідомила, що через відсутність лімітів споживання від «Укренерго» зможе не обмежувати постачання електроенергії 13 лютого в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Втім, компанія попереджала, що здійснюватиме стабілізаційні відключення в разі перевантаження мереж.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, торік у жовтні. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України.

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 14 ракетних і 17 дронових атак Росії по її об’єктах.