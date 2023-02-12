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У 4 областях у понеділок можуть не відключати світло, якщо не буде перевантаження мереж – ДТЕК

Відсутність обмежень дозволить не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях, йдеться в повідомленні

Розпорядження «Укренерго» дозволяють компаніям «ДТЕК» не обмежувати споживання електроенергії 13 лютого. Про це пресслужба групи «ДТЕК» повідомляє увечері в неділю.

«Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків», – йдеться в повідомленні.

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Зокрема, Київська міська військова адміністрація припускає, що в столиці 13 лютого не вимикатимуть світло, проте закликає киян не вмикати кілька енергоємних приладів одночасно, особливо в години пікових навантажень.

Раніше Міністерство енергетики заявило, що обсяги генерації електроенергії в неділю дозволили забезпечити потреби споживачів, проте припустило певний дефіцит у понеділок.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, торік у жовтні. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України.

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