Україна отримала від Німеччини 334 тонни обладнання для енергосектору – Міненерго

Міністерство енергетики повідомило, що з липня до України від німецьких партнерів надійшло 43 вантажі гуманітарної допомоги для потреб енергетики – це майже 334 тонни обладнання.

«Лише за останній тиждень було доставлено 4 вантажі загальною вагою понад 59 тонн. Зокрема, в рамках кампанії німецько-українського енергетичного партнерства з надання донорської підтримки Міністерство енергетики України отримало від німецького оператора мережі Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторів. Серед обладнання, яке надійшло від німецьких партнерів, також є генератори, арматура для повітряних ліній, розподільне та освітлювальне обладнання, електричні інструменти», – розповіли у Міністерстві.

За даними українських енергетиків, енергосистема країни зазнала 14 ракетних атак військ РФ та 16 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах. Крім того, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем російських військ. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Також на тимчасово окупованих територіях півдня є більшість вітрових та сонячних електростанцій.