У неділю обсяги генерації електроенергії в Україні зрівнялися з обсягами споживання – Міненерго

У неділю 12 лютого обсяги генерації електроенергії забезпечують її споживання, повідомляє Міністерство енергетики з посиланням на голову відомства Германа Галущенка.

«Сьогодні, 12 лютого 2023 року в Україні очікувані обсяги виробництва електроенергії відповідають обсягам споживання», – повідомив він.

Як наслідок, стабілізаційні відключення світла діють у тих областях, де пошкодження розподільчих мереж спричинили проблеми з доставкою електроенергії споживачам.

Напередодні, як зазначив Галущенко, енергетики підключили до мережі додаткові потужності атомної генерації. Відтак зараз працюють всі дев’ять енергоблоків атомних електростанцій, розташовані на вільній території України.

Читайте також: Енергетики попередили про можливі аварійні відключення світла в Києві та чотирьох областях

Водночас через прогнозоване збільшення споживання та зниження температури повітря у понеділок 13 лютого очікується певний дефіцит електроенергії, попереджає відомство.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, торік у жовтні. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України.

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 14 ракетних і 17 дронових атак Росії по її об’єктах.