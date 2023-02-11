Енергетики розповіли, в яких регіонах спостерігається найскладніша ситуація зі світлом

Під час останніх ракетних та дронових ударів армія РФ вкотре пошкодила енергетичні об’єкти в Україні, зазначають в пресслужбі «Укренерго».

Найгірша ситуація зі світлом у Харкові, Одеській, Київській та Хмельницькій областях, уточнили енергетики.

Вночі під час атаки дронів російські окупанти пошкодили теплоелектростанції та об’єкти магістральних мереж. Енергетикам вдалося оперативно заживити споживачів.

У Харкові та області через пошкодження застосовані аварійні відключення. Також екстрені відключення можуть ввести у Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та столиці, якщо споживання буде збільшуватися.

В Одеській області вдалося ввести в роботу частину обладнання, ремонт на енергетичних об'єктах продовжуються.

В «Укренерго» додали, що заміряти споживання електроенергії продовжать на наступному тижні згідно з графіком.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, торік у жовтні. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України.

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 13 ракетних і 15 дронових атак Росії по її об’єктах.