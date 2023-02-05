Енергетики пояснили, чому в Києві довелося застосовувати стабілізаційні відключення світла

У частині Києва 5 лютого все ж таки довелось застосувати стабілізаційні відключення світла, повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко в фейсбуці.

Він нагадав, що у Києві до 16:00 не мали застосовувати обмеження, але вже вранці енергетики все ж задіяли стабілізаційні відключення світла.

«Ми вже знаємо, що є обмеження балансові (тобто дефіцит генерації) і мережеві. І досі у Києві були й ті, й інші. Саме сьогодні вдалося закрити генерацію. Але мережі поки що не здатні передавати такі обсяги», – зазначив Коваленко.

Гендиректор YASNO уточнив, що пошкодження після ракетних ударів армії РФ ще не вдалося повністю відновити, аби інфраструктура працювала в нормальному режимі. Саме з метою не допустити масштабних аварій у місті довелося застосувати стабілізаційні відключення в деяких районах столиці.

Він також повідомив, що на завтра Укренерго визначив обмеження споживання на Київ у середньому 1152 МВт та на Дніпропетровську область - 1422 МВт на час з 6:00 до 24:00.

На Одещині аварія на одному з енергетичних об’єктів спричинила значні ушкодження, зазначив голова місцевої ОВА Максим Марченко в телеграмі 4 лютого.

«На одному з енергетичних об’єктів НЕК «Укренерго» виникла серйозна аварія, яка спричинила пожежу. Через це практично повністю був знеструмлений Одеській район та місто Одеса. Станом на зараз світла немає майже у 500 тисяч абонентів», – сказав Марченко.

Він пояснив, що в області були вжиті екстрені заходи для ліквідації наслідків аварії та відновлення роботи енергосистеми. Марченко також провів розмову з прем’єр-міністром України та керівництвом Офісу президента.

Згодом критичну інфраструктуру Одеси вдалось під’єднати до електропостачання після масштабної аварії на одній із високовольтних підстанцій області, йдеться в повідомленні голови НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького.