«Укренерго»: критичну інфраструктуру Одеси під’єднали до електропостачання

Критичну інфраструктуру Одеси вдалось під’єднати до електропостачання після масштабної аварії на одній із високовольтних підстанцій області, йдеться в повідомленні голови НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького під час брифінгу 4 лютого.

«Наразі заживлена критична інфраструктура міста – системи водопостачання та теплозабезпечення. Найближчими днями будемо працювати з обленерго та Міністерством енергетики, щоб перезаживлювати критичну інфраструктуру на автономні джерела», – зазначив Кудрицький.

За його словами, починаючи з 10 жовтня й особливо в останні два місяці усі три підстанції, які живлять Одесу та область зазнали ушкоджень. По декілька атак відбулося на кожну з цих підстанцій. Внаслідок цього сильно знизилась надійність живлення регіону.

Зазначено, що наразі «Укренерго» фокусується на відновленні однієї з підстанцій Одеської області.

На Одещині аварія на одному з енергетичних об’єктів спричинила значні ушкодження, зазначив голова місцевої ОВА Максим Марченко в телеграмі 4 лютого.

«На одному з енергетичних об’єктів НЕК «Укренерго» виникла серйозна аварія, яка спричинила пожежу. Через це практично повністю був знеструмлений Одеській район та місто Одеса. Станом на зараз світла немає майже у 500 тисяч абонентів», – сказав Марченко.

Він пояснив, що в області були прийняті екстрені заходи для ліквідації наслідків аварії та відновлення роботи енергосистеми. Марченко також провів розмову з прем’єр-міністром України та керівництвом Офісу президента.