Енергосистема покриває близько 80% потреб споживачів – «Укренерго»

Споживання електроенергії в Україні дещо скоротилося порівняно з початком тижня, повідомила компанія «Укренерго» 2 лютого.

«Відповідно, зменшився і дефіцит в енергосистемі, хоча він все ще залишається суттєвим. Генеруючих потужностей в системі достатньо, щоб покрити близько 80% від потреби споживачів», – йдеться в повідомленні.

Наразі мережеві обмеження діють тільки в Одеській області. Два блоки на електростанціях перебувають у ремонті. При цьому втрату генерації компенсував вихід з аварійного ремонту та включення в роботу одного з блоків електростанції, а також збільшення виробництва електроенергії гідроелектростанціями.

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«На двох підстанціях у східному та центральному регіонах країни завершено ремонт трансформаторного обладнання, яке було пошкоджене ракетними атаками росіян восени минулого року. Йде підготовка до включення в роботу. Це дозволить вивести в роботу блоки на електростанціях», – повідомляє оператор.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, торік у жовтні. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України.

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 13 ракетних і 15 дронових атак Росії по її об’єктах.