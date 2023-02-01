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«Тримаємося у графіках», але обмеження зберігаються – Yasno про електропостачання у Києві

Останніми днями Київ не вдається до аварійних відключень

Вимкнення електроенергії у Києві продовжуються за графіками, повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

«Тримаємося у графіках. Обмеження на завтра: Київ: 1057 МВт на день та 684 МВт – вночі», – повідомив Коваленко у фейсбуці.

Останніми днями, як випливає з повідомлень Коваленка, Київ не вдається до аварійних відключень.

Вранці компанія «Укренерго» повідомляла про значний дефіцит потужності в енергосистемі.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, торік у жовтні. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України.

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 13 ракетних і 15 дронових атак Росії по її об’єктах.

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