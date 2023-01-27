Україні потрібно 17 млрд доларів для швидкого відновлення енергетики – Шмигаль

Україні цього року знадобиться додатково 17 мільярдів доларів для швидкого відновлення енергетики, гуманітарного розмінування, відбудови житла, критичної та соціальної інфраструктури, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 27 січня.

«Вчора Україна пережила вже 13-ту велику повітряну атаку проти нашої енергосистеми… Цього разу головною ціллю ворога була високовольтна інфраструктура. Сили протиповітряної оборони збили більшість ракет. Проте маємо влучання в п’ять високовольтних підстанцій у центральному, південному та південно-західному регіонах», – сказав Шмигаль.

Голова уряду зауважив, що цього тижня влада організувала зустріч із західними партнерами для прозорої й ефективної координації фінансової підтримки.

«Важливо, що цього тижня під час засідання «енергетичного Рамштайну» нам вдалося домовитись про збільшення допомоги енергосистемі України. Ми розуміємо, як пережити цю зиму, але вже готуємо план того, як відновлювати нашу енергосистему весною та влітку. Ми говоримо не про тимчасові рішення, а про зміну підходів, будівництво та розвиток децентралізованої генерації, якісну відбудову та захист мереж розподілу. Власне, питання швидкої відбудови енергосистеми стало одним із ключових на вчорашньому засіданні у форматі «фінансового Рамштайну», – сказав прем’єр.

Зранку 26 січня армія РФ здійснила черговий масований ракетний обстріл України, якому передував обстріл іранськими «Шахедами» уночі. Усього було здійснено 55 пусків ракет, 47 ракет збили українські сили ППО. Про факти влучань повідомила влада Вінниччини; Одещини – там постраждали два об’єкти критичної інфраструктури. На Київщині також зафіксували влучання в об’єкт енергетики. Два вибухи прогриміли у Києві – у Дніпровському і Голосіївському районах.

Ураження загалом зафіксували в 11 областях. Унаслідок атаки у кількох регіонах відбувалися екстрені відключення електроенергії. У напрямку Києва летіло близько 20 крилатих ракет, всі з яких збила протиповітряна оборона. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, унаслідок атаки загинули 11 людей, ще 11 травмовані.

За даними «Укренерго», українська енергосистема вже зазнала 13 ракетних атак Росії та 15 ударів безпілотниками по своїх об’єктах.