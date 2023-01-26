Через атаку РФ пошкоджене енергообладнання у декількох регіонах – енергетики

Внаслідок сьогоднішньої атаки військ РФ пошкоджене енергетичне обладнання в декількох регіонах України, повідомляє НЕК «Укренерго.

«26 січня вночі та зранку ворог знову завдав удару ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України. Це вже 13-ий ракетний удар та 15-та атака дронів по енергосистемі України. Є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. У Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів основне високовольтне обладнання знищено. Проблеми з енергоживленням, спричинені обстрілами, на півдні, в тому числі й в Одеській області. По всій Україні під час атаки були запроваджені аварійні відключення. Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень», – йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» кажуть, що дефіцит в системі значний.

У свою чергу, міністр енергетики Герман Галущенко у фейсбуці повідомив, що найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях.

Зранку 26 січня армія РФ здійснила черговий масований ракетний обстріл України, якому передував обстріл іранськими «Шахедами» уночі. Усього було здійснено 55 пусків ракет, 47 ракет збили українські сили ППО. Про факти влучань повідомила влада Вінниччини; Одещини – там постраждали два об’єкти критичної інфраструктури. На Київщині також зафіксували влучання в об’єкт енергетики. Два вибухи прогриміли у Києві – у Дніпровському і Голосіївському районах. У столиці, за даними влади, одна людина загинула і двоє поранені.