Через ракетний обстріл РФ є влучання на Вінниччині. Влада каже: попередньо – без жертв

Внаслідок масованої ракетної атаки, яку РФ влаштувала по україні вранці 26 січня, є влучання у Вінницькій області.

«На Вінниччині є влучання ворожих ракет. Постраждалих немає. Всі оперативні служби працюють на місці», – написав у Telegram голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Раніше він зазначав, що «йде протиповітряний бій», коли користувачі мережі писали про звуки вибухів у регіоні.

Наразі також відомо про вибух у Києві.

Зранку 26 січня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Військові попередили, що Росією може бути запущено понад 30 ракет. Були повідомлення від Офісу президента про «перші збиття» російських ракет, а також з регіонів – про роботу ППО у Вінниччині, Одещині, Київщині, Дніпропетровщині, Черкащині, Житомирщині, Миколаївщині.

Вчора вдень і сьогодні вночі в Україні також оголошувалась повітряна тривога. Вибухи були в Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні. Військові повідомили про збиття 24 іранських «Шахедів».

Москва атаки на цивільних в Україні заперечує від початку повномасштабного вторгнення.