У Повітряних силах ЗСУ заявили про ймовірність запуску Росією понад 30 ракет по Україні

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що під час повітряної тривоги, яка триває, армія РФ може запустити по Україні понад 30 ракет.

«Близько шести Ту-95, попередньо з району Мурманської області, вилетіли і зробили пуски ракет. Очікуємо понад 30 ракет, які вже в принципі почали з’являтися у різних областях, працює ППО», – сказав Ігнат.

Про запуски безпілотників, за його словами, інформації поки немає.

Наразі є повідомлення від Офісу президента про «перші збиття» російських ракет, а також з регіонів – про роботу ППО у Вінниччині, Одещині, Київщині, Дніпропетровщині, Черкащині, Житомирщині, Миколаївщині.

Вчора вдень і сьогодні вночі в Україні також оголошувалась повітряна тривога. Вибухи були в Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні. Військові повідомили про збиття 24 іранських «Шахедів».

Москва атаки на цивільних в Україні заперечує від початку повномасштабного вторгнення.