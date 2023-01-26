Втрати РФ за добу на війні проти України: 780 вояків, 14 танків і 2 літаки

Росія втратила у війні проти України близько 123 860 своїх військових, повідомив вранці 26 січня Генеральний штаб ЗСУ.
За останню добу загинули 780 російських військових, йдеться в повідомленні.
Крім того, в українському командуванні навели такі дані щодо втрат російської техніки:
- танки ‒ 3175 (14 за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 6334 (+27)
- артилерійські системи – 2169 (+15)
- РСЗВ – 452 (+2)
- засоби ППО ‒ 220
- літаки – 292 (+2)
- гелікоптери – 282 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1908 (+6)
- крилаті ракети ‒ 749
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільна техніка й автоцистерни – 4986 (+19)
- спеціальна техніка ‒ 195 (+1)
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада 2022 року, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ