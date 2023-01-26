Втрати РФ за добу на війні проти України: 780 вояків, 14 танків і 2 літаки

Росія втратила у війні проти України близько 123 860 своїх військових, повідомив вранці 26 січня Генеральний штаб ЗСУ.

За останню добу загинули 780 російських військових, йдеться в повідомленні.

Крім того, в українському командуванні навели такі дані щодо втрат російської техніки:

танки ‒ 3175 (14 за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 6334 (+27)

артилерійські системи – 2169 (+15)

РСЗВ – 452 (+2)

засоби ППО ‒ 220

літаки – 292 (+2)

гелікоптери – 282 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1908 (+6)

крилаті ракети ‒ 749

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 4986 (+19)

спеціальна техніка ‒ 195 (+1)

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада 2022 року, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.