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«Є перші збиття ракет росіян» – ОПУ про повітряну тривогу

Голова Офісу президента Андрій Єрмак

У четвер вранці в Україні оголошена повітряна тривога через загрозу ракетних ударів.

Як повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак, вже «є перші збиття ракет росіян». Де це сталося, в якому регіоні – не повідомляється.

Влада просить громадян не нехтувати сигналом про небезпеку та перебувати в укриттях.

Напередодні і вночі в Україні кілька разів оголошувалась повітряна тривога. Вибухи були в Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні. Військові повідомили про збиття 24 іранських «Шахедів».

Москва атаки на цивільних в Україні заперечує від початку повномасштабного вторгнення.

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