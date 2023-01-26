«Є перші збиття ракет росіян» – ОПУ про повітряну тривогу

У четвер вранці в Україні оголошена повітряна тривога через загрозу ракетних ударів.
Як повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак, вже «є перші збиття ракет росіян». Де це сталося, в якому регіоні – не повідомляється.
Влада просить громадян не нехтувати сигналом про небезпеку та перебувати в укриттях.
Напередодні і вночі в Україні кілька разів оголошувалась повітряна тривога. Вибухи були в Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні. Військові повідомили про збиття 24 іранських «Шахедів».
Москва атаки на цивільних в Україні заперечує від початку повномасштабного вторгнення.
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