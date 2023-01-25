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Масштабна тривога триває на півдні і сході України, в повітрі перебувають «шахеди» – Кім

Наслідок одного з попередніх обстрілів Херсона, січень 2023 року

У порту Херсона горіло судно «Тузла» під прапором Туреччини, повідомляють увечері 25 січня очевидці, ілюструючи ці дані відеокадрами. За попередніми даними, в момент влучання в судно на борту людей не було.

Масштабна повітряна тривога ввечері 25 січня триває в більшості областей півдня і сходу України. Повідомляють про звуки вибухів у Запоріжжі, Харкові, Дніпрі та Одесі.

За повідомленням голови Миколаївської облдержадміністрації Віталія Кіма, в повітрі перебувають щонайменше три групи іранських безпілотників, можливе і застосування ракет.

Упродовж дня 25 січня повітряна тривога оголошувалася кілька разів в усій Україні. Ці оголошення були викликані зльотами в Білорусі російських літаків МіГ-31К, здатних нести ракети «Кинджал».

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