Війська РФ обстріляли Берислав, є загиблі і поранені – ОВА

Російські війська обстріляли Берислав, снаряди влучили в місцеву продуктову крамницю – загинули двоє людей, ще троє поранені, повідомляє у телеграмі Херсонська ОВА.



«Вдень росіяни цілеспрямовано атакували місце масового скупчення людей. Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому перебували люди. Через російський обстріл загинули двоє людей. Троє місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до медзакладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

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Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.