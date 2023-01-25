Херсонщина під вогнем РФ – понад пів сотні обстрілів за добу, одна людина загинула і шестеро – поранені

За минулу добу російські окупанти 52 рази обстріляли Херсонщину, в результаті одна людина загинула, шестеро – поранені з травмами різного ступеня тяжкості, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

«Російські загарбники 52 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, авіації, також по області завдано ракетних ударів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Херсон армія РФ обстріляла 12 разів – снаряди влучили у пологовий будинок, школу, поліклініку, морський порт та житлові будинки.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.