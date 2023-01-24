Війська РФ обстріляли Харківщину, є постраждалі – Синєгубов

Російські війська обстріляли село Липці на Харківщині, є поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Сьогодні окупанти здійснили артилерійський обстріл села Липці Харківського району. Поранення отримали двоє цивільних людей: 59-річний чоловік та 46-річна жінка. Обоє госпіталізовані з осколковими пораненнями. Стан – середній», – написав він у телеграмі.

За даними Синєгубова, російські війська з мінометів та артилерії також обстрілювали прикордонне село Стрілеча – без постраждалих.

Харків та область регулярно зазнають атак російських військ. За даними влади, переважно це відбувається із території Бєлгородської області Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.