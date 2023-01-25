Обстріл Запоріжжя: загинула жінка, яка перебувала під завалами

Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя загинула жінка, яка перебувала під завалами зруйнованого будинку, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«На жаль, жінка, яка опинилася під завалами, загинула. Співчуваємо рідним та близьким загиблої», – написав він у телеграмі.

Раніше Анатолій Куртєв повідомив, що російські війська завдали удару по Запоріжжю. За його даними, внаслідок атаки в одному з районів міста зруйновано приватний будинок, під завалами перебувала людина. Також були пошкоджені будинки, які розташовані поруч.

Запоріжжя й область регулярно зазнають російських обстрілів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.