Куртєв підтвердив обстріл Запоріжжя, попередньо – під завалами є людина

Секретар міської ради Анатолій Куртєв підтвердив обстріл Запоріжжя, під завалами одна людина.
«Внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста зруйновано приватний будинок. За попередньою інформацією, одна жінка зараз перебуває під завалами. Пошкоджені будинки, які розташовані поруч», – написав він у телеграмі.
На місцях працюють усі відповідні служби.
Раніше користувачі соцмереж повідомляли,що у Запоріжжі чутно звуки вибухів.
Запоріжжя й область регулярно зазнають російських обстрілів.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
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