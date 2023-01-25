Куртєв підтвердив обстріл Запоріжжя, попередньо – під завалами є людина

Секретар міської ради Анатолій Куртєв підтвердив обстріл Запоріжжя, під завалами одна людина.

«Внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста зруйновано приватний будинок. За попередньою інформацією, одна жінка зараз перебуває під завалами. Пошкоджені будинки, які розташовані поруч», – написав він у телеграмі.

На місцях працюють усі відповідні служби.

Раніше користувачі соцмереж повідомляли,що у Запоріжжі чутно звуки вибухів.

Запоріжжя й область регулярно зазнають російських обстрілів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.