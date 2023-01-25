У районі Ізюма ексгумували цивільних, які загинули через російський обстріл автобуса – ОГП

Прокурори та поліцейські напередодні ексгумували мирних жителів, які загинули в евакуаційному автобусі через обстріл російських військових на Харківщині, повідомляє Офіс генерального прокурора 25 січня.

За даними правоохоронців, російські війська розстріляли два евакуаційних автобуса з мирними жителями 14 квітня 2022 року у селищі міського типу Борова, що в Ізюмському районі.

«Це був другий день окупації населеного пункту. Люди їхали до своїх домівок у Луганській області. Ворог почав стріляти з крупнокаліберного кулемету та стрілецької зброї по автобусах з людьми. Наразі встановлено загибель щонайменше дев’яти осіб, вони згоріли живцем в автобусі. Також встановлено, що 13 осіб врятувались та були доставлені до місцевої лікарні», – йдеться в повідомленні.

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У травні всіх загиблих поховав місцевий житель. Ексгумація пройшла 24 січня, після чого останки направили для судово-медичних експертиз. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області, в тому числі міста Балаклію та Ізюм.