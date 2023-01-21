Синєгубов: Харківщина й досі залишається одним із найбільш замінованих регіонів

Харківська область й досі залишається однією з найбільш замінованих регіонів України, зазначив очільник ОВА Олег Синєгубов у телеграмі 21 грудня.

Глава області розповів, що люди повертаються на деокуповані території, тому найважливішим завданням є проведення розмінування.

«В області відновлюється робота мережі медичних закладів. В Ізюмі відновлена робота районної лікарні. Також область продовжує отримувати гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів. За цей тиждень до нас надійшло 17 фур із теплим одягом, продуктами харчування та іншими речами», – розповів глава ОВА.

Синєгубов додав, що у Балаклії повністю відновлене функціонування лікарні. Там до роботи повернулися майже усі лікарі, які працювали до початку вторгнення.

У листопаді в МВС заявляли, що через вибухонебезпечні предмети приблизно третина території України залишається потенційно небезпечною.

Наприкінці жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що на нещодавно визволених від російської армії територіях замінування вдвічі щільніше, ніж на раніше деокупованій частині Київщини або Чернігівщини.