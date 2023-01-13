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Обстріл Харківщини: у смт Дворічна двоє людей загинули і одна – постраждала

У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що, за попередніми даними, російські військові обстріляли населений пункт з РСЗВ «Град» (фото ілюстративне)

Російські війська у п’ятницю обстріляли з артилерії смт Дворічна Куп’янського району Харківської області, є жертви серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу приватних будинків загинули дві жінки 59 та 64 років. Ще одна 63-річна жінка дістала поранень, її госпіталізовано», – написав Синєгубов у Telegram.

У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що, за попередніми даними, російські військові обстріляли населений пункт з РСЗВ «Град».

«Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством», – йдеться в повідомленні.

Харків та область регулярно зазнають атак російських військ. За даними влади, переважно це відбувається із території Бєлгородської області Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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