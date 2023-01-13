Війська РФ обстріляли Курахове на Донеччині, поранено місцевого жителя – влада

Внаслідок обстрілу російськими військами Курахового Донецької області поранень зазнав місцевий житель, є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

«Одна людина поранена внаслідок масованого обстрілу Курахового. У місті пошкоджено щонайменше вісім приватних будинків та чотири багатоповерхівки, один зі снарядів влучив на територію комунального підприємства», – повідомив Кириленко.

За його словами, Курахове кілька тижнів залишається одним із міст, що найбільше потерпають від російських атак.

«Усі російські злочини ретельно документуємо. За все будуть відповідати», – сказав Кириленко.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.