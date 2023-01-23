Війська РФ намагались наступати на Куп’янському напрямку, усі атаки відбили – Генштаб ЗСУ

Війська РФ намагались наступати на Куп’янському напрямку, усі атаки відбили, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
За даними штабу, також противник продовжує наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках задля захоплення всієї Донецької області, на Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках війська РФ обороняються, а на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському – без суттєвих змін.
У Генштабі кажуть, що на Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.
На Бахмутському і Авдіївському напрямках війська РФ обстріляли Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Нью-Йорк, Бердичі, Авдіївку, Водяне, Красногорівку, Мар’їнку та Новомихайлівку.
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю агенції «Укрінформ» заявив, що у лютому-березені будуть активні бойові дії в Луганській і Донецькій областях. При цьому у ГУР не виключають, що війська РФ «можуть знову спробувати зайти на територію України через кордон, це Куп’янський напрямок».
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 16 січня 2023 року підтвердило загибель 7031 людини і 11327 випадків поранення цивільних в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.
Такими є дані організації, які вона збирає від 24 лютого 2022 року.