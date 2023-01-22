Російські військові вдарили по Харківщині, загинула жінка – Синєгубов

У неділю, 22 січня, російські військові вдарили з артилерії по селу Петрівка Золочівської громади, внаслідок атаки загинула 67-річна жінка, повідомив у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, російські війська влучили по господарчій споруді та житловому будинку. Окрім того, пізніше, після 15:00, вони вдарили ще й по кладовищу в селі Гур’їв Козачок, внаслідок чого були пошкоджені могили.

«Також сьогодні під обстрілами окупантів був Вовчанськ. Зафіксовано влучання у п’ятиповерхівку та приватний будинок із РСЗВ. 49-річний чоловік отримав поранення. Госпіталізований у середньому стані», – додав Синєгубов.

За останніми даними Офісу генпрокурора, через російську агресію в Україні пошкоджені 3126 закладів освіти, 337 із них – зруйновані повністю.

Харків та область регулярно зазнають атак російських військ. За даними влади, переважно це відбувається із території Бєлгородської області Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.