Війська РФ завдали удару по Куп’янську, пошкоджений навчальний заклад – ОП

Російській війська завдали удару по Куп’янську на Харківщині, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.



«Окупанти завдали удару ракетами С-300 по навчальному закладу. Зруйновано один з навчальних корпусів», – написав він у телеграмі.

Постраждалих немає.

За останніми даними Офісу генпрокурора, через російську агресію в Україні пошкоджені 3126 закладів освіти, 337 із них – зруйновані повністю.

Харків та область регулярно зазнають атак російських військ. За даними влади, переважно це відбувається із території Бєлгородської області Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.