ОГП: 455 дітей загинули в Україні через агресію Росії

В Україні станом на ранок 16 січня внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, загинули 455 дітей, щонайменше 897 – зазнали поранення різного ступеню тяжкості, повідомив Офіс генерального прокурора.

У прокуратурі наголосили, що ці цифри – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

«Під час проведення рятувально-пошукових робіт на місці руйнування 9-поверхового житлового будинку в Дніпрі, на який ворог здійснив атаку 14 січня, виявлено тіло 4-річної дитини. Пошукові роботи продовжуються. 16 січня військові РФ завдали два ракетні удари по Запоріжжю. Пошкоджено житловий 5-поверховий будинок. Внаслідок обстрілу травмовано троє дітей. Двом по 10 років, одній – 16. Їх госпіталізовано», – уточнили в ОГП.

За даними прокуратури, через бомбардування й обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджені 3126 закладів освіти, 337 із них – зруйновані повністю.

Напередодні в ОГП повідомляли про 454 загиблих і 894 поранених дітей.

За останніми даними влади Дніпра, через влучання російської ракети в багатоповерхівку 14 січня загинули 35 людей, серед них – двоє дітей. 75 людей поранені, зокрема 14 дітей. Доля ще 35 мешканців будинку – невідома, їх продовжують шукати.